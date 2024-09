Beim Bilanzpressegespräch der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Weil am Rhein ist der neue Geschäftsführer vorgestellt worden. Daniel Franke wird zum 15. Januar die Geschicke der Wohnbau aus den Händen von Andreas Heiler übernehmen, den sein künftiger beruflicher Weg nach Lörrach führt. Dort wird er künftig die Funktion als alleiniger Geschäftsführer der Baugenossenschaft Lörrach übernehmen. Bis April dauert die Übergangszeit, in der Heiler seinem Nachfolger noch bei der Einarbeitung zur Hand gehen wird. Dem neuen Geschäftsführer der Wohnbau zur Seite steht weiterhin Rudolf Koger, ehemaliger Erster Bürgermeister der 3-Länder-Stadt. Er ist seit 2008, dem Jahr, in dem ihm auch das Amt des Stadtkämmerers übertragen wurde, Ko-Geschäftsführer der Wohnbau. Franke ist 51 Jahre alt und stammt gebürtig aus Hildesheim in Niedersachsen. Er ist gelernter Sparkassenbetriebswirt und hat Immobilienökonomie studiert. An seinen bisherigen beruflichen Stationen war er seiner Aussage zufolge unter anderem in Karlsruhe, Rosenheim und Stuttgart mit Immobilienvermarktung, Bestandsmanagement und Projektentwicklung im Wohn- und Gewerbebau befasst. Zuletzt habe er bei einem Unternehmen im Großraum Stuttgart Projekte im Bereich bezahlbarer, mietpreisgebundener Wohnraum geplant, führte er aus. Hier sehe er eine wichtige Schnittstelle zu der kommunalen Aufgabe, die ihn nun erwarte, sagte er.