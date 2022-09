Weil am Rhein Erfolgreiche Entwicklung

Weil am Rhein-Haltingen. Der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Eise mit Sitz in Haltingen feiert dieser Tage sein 70-jähriges Betriebsbestehen. Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Eise erinnert daran, dass seine Großeltern, Franz und Angela Eise am 1. März 1952 in Weil am Rhein, an der damaligen Eimeldingerstraße, der heutigen Römerstraße, einen Gärtnereibetrieb mit dem Schwerpunkt Zierpflanzen, Grabschmuck und -pflege sowie kleinere Arbeiten in Gärten gründeten. Zu Jahresbeginn 1969 erfolgte die Übergabe des Betriebes an Sohn und Gärtnermeister Siegfried Eise und Ehefrau Ursula. In dieser Zeit wickelte die Firma viele Großbaustellen und öffentliche Aufträge ab. Die Ausweitung des Betriebs im Garten- und Landschaftsbau machte eine räumliche Ausdehnung notwendig. Im September 1981 wurde der Standort für den Garten- und Landschaftsbau in Haltingen am Lütemannsweg in Betrieb genommen. Im August 1983 wurde der Blumenladen an der Römerstraße erweitert und dort 1990 ein Gartencenter erstellt. In Haltingen erweiterte man 1991 durch einen Mustergarten.