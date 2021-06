Weil am Rhein Erfolgreiche Fahrer

Weil am Rhein. 17 Piloten und vier Teams vom Kartraceland Weil am Rhein haben am Kartbundesliga-Finale in Essen teilgenommen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, erstklassige Ergebnisse mit unseren Piloten und Pilotinnen in dem für uns sehr anspruchsvollen Jahr im Motorsport zu erreichen. Die Früchte der langjährigen und konstanten Nachwuchsarbeit konnten wir jetzt ernten“, wird Kartraceland-Inhaber Herbert Gerteiser in einer Mitteilung zitiert. Für das Finale wurden von allen teilnehmenden Piloten Punkte im deutschlandweiten Ranking in der Saison 2020 gesammelt. Derzeit sind mehr als 6000 Fahrer/Teams gelistet, mit mehr als 1200 Wertungsrennen.