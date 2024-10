Eine Birnenquitte, die sich sehen lassen kann, haben Patrizia und Hansjörg Güthlin in ihrem Garten in Ötlingen geerntet. Das Prachtsexemplar wiegt sage und schreibe 1157 Gramm, also deutlich mehr als ein Kilo, schreiben die beiden in ihrer Mitteilung an unsere Redaktion. Die Quittenbäume tragen in diesem Jahr außerordentlich üppig.