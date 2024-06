Zufriedenheit nach dem 3-Länder-Stadt-Festival (3LSF): „Wir hätten uns am Freitag definitiv mehr Wetterglück gewünscht, aber dieses Risiko gehört nun einmal zu Open-Air-Veranstaltungen“, wird Peter Spörrer in einer Mitteilung des Kulturamts zitiert. „Angesichts des Regens und der für den Sommer niedrigen Temperaturen war die Anzahl der Menschen, die trotzdem zu uns gekommen sind, sehr erfreulich. In musikalischer Hinsicht haben sich unsere Erwartungen hingegen voll erfüllt.“ Die Mischung aus den Bands auf dem Rathausplatz, die tendenziell eher jüngere Zielgruppen ansprechen, sowie den eher ältere Zielgruppen ansprechenden Marching Bands habe sich auch in diesem Jahr bewährt. Die Vereins-Meile sei zudem wieder sehr gut angenommen worden. An einigen Hütten hätten sich sogar am verregneten Freitag Schlangen gebildet – „sodass das Ziel erreicht werden konnte, den Vereinen eine Möglichkeit zu bieten, ihre Kassen aufzubessern“. Auch ein weiterer wichtiger Aspekt sei durch die Vereins-Meile zum Tragen gekommen: Dadurch wurde seitens der Stadt erneut eine direkte Bürgerbeteiligung am Festival ermöglicht.