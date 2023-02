Weil am Rhein Ergebnis deutlich besser

Drastische Korrektur nach oben: Laut dem Kämmereibericht für das vierte Quartal 2022 steht anstelle des zunächst angenommenen Defizits von mehr als 500 000 Euro im Ergebnishaushalt nun ein Plus von fast acht Millionen Euro unterm Strich. Trotz dieser im Grunde positiven Nachricht gab es im Finanzausschuss auch kritische Stimmen. Wie Erster Bürgermeister Rudolf Koger darlegte, rührt die weitere Verbesserung des Zahlenwerks vor allem daher, dass die Stadt Weil am Rhein über die sogenannten Kopfbeträge bei den Schlüsselzuweisungen zusätzliches Geld vom Land erhalten habe. Die Verbesserung des Ergebnisses setzt sich dadurch wie schon in den vorangegangenen Quartalsberichten für 2022 weiter fort: War man bei der Planung zunächst von einem ordentlichen Ergebnis ausgegangen, das ein Defizit von 533000 Euro aufwies, so beträgt das Ergebnis zum 31. Dezember 2022 nun ein sattes Plus von 7,9 Millionen Euro. Dass die Stadt Weil am Rhein durch die höheren Kopfbeträge mehr Geld vom Land bekommt, habe die Verwaltung überrascht, sagte Koger. Diese Entwicklung sei bei der Planung nicht vorhersehbar gewesen.

Kritik der Ausschussmitglieder