Weil am Rhein Ergebnisse des Potenzialmodells zum Wohnen

Zum Hintergrund: Um bezahlbaren Wohnraum für die Zukunft zu sichern, hat die Stadt ein sogenanntes Potenzialmodell zur langfristigen Siedlungs- und Innenentwicklung in Auftrag gegeben. In der Online-Veranstaltung gab es dazu eine angeregte Diskussion, an der Bürger, Vertreter der Stadtverwaltung und Mitglieder des Gemeinderates teilnahmen. Am Donnerstag, 23. September, ab 18.30 Uhr findet nun die Vorstellung des zwischenzeitlich fertiggestellten Potenzialmodells durch das Planungsbüro Pesch und Partner statt.

Alle Interessierten sind zur Online-Veranstaltung eingeladen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung mit vollständigem Namen und E-Mailadresse bis Montag, 20. September, für die Online-Veranstaltung erforderlich. Interessierte richten sich bitte per E-Mail an: Neubauer@pesch-partner.de. Den Link sowie weitere Informationen für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung erhalten die Teilnehmer nach Anmeldeschluss.