Weil am Rhein Erhöhung ist unvermeidlich

Weil am Rhein (ilz). Der Anteil, den die Eltern monatlich für die Kinderbetreuung in Weil am Rhein bezahlen, erhöht sich. In der Ganztagsbetreuung fallen für die Eltern von Ein- bis Dreijährigen in der Kinderkrippe künftig 24 Euro (5,9 Prozent) mehr an. Für Kinder ab drei Jahren bis zum Schulalter erhöht sich der Anteil um 14 Euro (5,2 Prozent). Ähnliche Erhöhungen gibt es bei der Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten sowie bei der Regelbetreuung. Auch die Essenspreise werden um fünf Euro angehoben.