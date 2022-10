Weil am Rhein Erhöhung weniger gravierend

Aufgrund der Kostenerhöhung herrschte wenig Begeisterung bei den Vertretern der Verbandsgemeinden. Rümmingens Bürgermeisterin Daniela Meier erklärte, dass sie Mühe habe, der Vorlage zuzustimmen. Dies aber auch vor dem Hintergrund, dass sich der Rümminger Gemeinderat im Vorfeld nicht zu dem Thema beraten konnte, da noch keine Sitzung stattfand. Aber auch die deutliche Erhöhung der Bezugsumlage sei problematisch, denn diese müsse die Gemeinde an die Bürger weitergeben. In Zeiten, in denen die Bürger durch Teuerungen in vielen Bereichen des Alltags ohnehin belastet seien, sei die Erhöhung des Wasserpreises eine Zumutung, so Meier. Die Bürgermeisterin stellte die Frage, ob eine Erhöhung der Bezugsumlage auch in zwei Schritten erfolgen könne, was Koger jedoch verneinte. Denn der Wasserverband muss so kalkulieren, dass die Rechnung am Ende immer „null auf null“ aufgehe. Koger betonte zudem erneut, dass der Wasserverband sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft habe, etwa hinsichtlich der Reduzierung der in den Wirtschaftsplan aufgenommenen Maßnahmen, aber auch in Sachen Energieeffizienz der bestehenden Anlagen.