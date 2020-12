Weil am Rhein Erich Schwär übergibt an Michael Kils

Besonderes Augenmerk liege darauf, die Beschäftigten von der Flut der Dokumentationspflichten zu entlasten, um mehr Zeit für die Pflege zu ermöglichen. Dies sei durch die Einführung einer EDV-gestützten Pflegedokumentation und der mobilen Zeit- und Leistungserfassung über Tablets schrittweise gelungen. Den hierfür erforderlichen finanziellen Spielraum verschaffte sich der Geschäftsführer durch erstmalige Einzelverhandlungen mit den Pflegekassen im Jahr 2018.

Vom Verein zur Gesellschaft

In die Wirkungszeit von Schwär fielen aber noch weitere Ereignisse. Etwa das 40-jährige Bestehen der Sozialstation, die Umwandlung der bisher von der Kirchengemeinde gemieteten Räume in Eigentum und den Rechtsformwechsel vom Verein in eine gemeinnützige Gesellschaft, in der die Kirchengemeinde Weil am Rhein und der Caritasverband des Landkreises Lörrach die Gesellschafter sind.

Besonders zufrieden äußert sich Schwär über den gelungenen Wechsel in der Pflegedienstleitung im vergangenen Jahr. Die Pflegedienstleitung Gabriela Rüter-Bürgin habe auch wesentlich dazu beigetragen, dass innerhalb kürzester Zeit eine zweite ambulant betreute Wohngruppe für Demenzkranke an der August-Bauer-Straße in Weil am Rhein aufgebaut werden konnte, nachdem bereits im August die bisherige Villa Eckert in die neuen Räume umgezogen ist. Zwischenzeitlich hat die Sozialstation 16 neue Arbeitsplätze geschaffen und erarbeitet gerade ein Weiterbildungsprogramm für Quer- und Seiteneinsteiger für die Betreuung in den Wohngruppen.

Auch für den eigenen Nachwuchs werde viel getan, und Schwär zeigt sich stolz, dass die Sozialstation im April zum Start der neuen bundesweiten generalistischen Pflegeausbildung einen eigenen Auszubildenden einstellen konnte. Im Kreis von nun insgesamt drei Auszubildenden und der stationseigenen Praxisanleitung fühle sich „der Neue“ sichtlich wohl.

Vernetzen und Synergien nutzen

Ein besonderes Anliegen des Geschäftsführers lag darin, die drei Sozialstationen im Verbund des Caritasverbands für den Landkreis zu vernetzen und Synergien zu nutzen. Dies habe sich gerade in der Corona-Pandemie gut bewährt, wo in gemeinsamen Krisengesprächen Schutzkonzepte für die Mitarbeiter und Klienten entwickelt wurden. Die Corona-Pandemie zu bewältigen und zu überstehen, sei für Schwär und seinen im März gebildeten Krisenstab mit den Pflegedienstleitungen sowie für das gesamte Team eine der größten Herausforderung der vergangenen Jahre und bisher mit hohem Einsatz auch weitgehend gelungen.

Erich Schwärs Nachfolger Michael Kils ist 45 Jahre alt und von Beruf Krankenpfleger und Diplom-Kaufmann. Zudem bringt er mehrere Jahre Berufserfahrung als Einrichtungsleiter von Pflegeheimen und Tätigkeiten in der freien Wirtschaft mit. Kils ist verheiratet und lebt mit seiner Familie noch in Waldhut-Tiengen. Seit November ist er in der Einarbeitung und konnte sich Eindrücke verschaffen. Unterstützt wird er ab Januar von Gudrun Schemel, die als Geschäftsführerin des Caritasverbands in der Sozialstation mitverantwortlich ist.