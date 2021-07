Weil am Rhein Erlenhof wird zum Ausstellungsort

Dorther stammt der Kunstmaler und Fotograf Isak Koch. In der ländlichen Gegend, in der er aufwuchs, prägte sich seine Faszination und Liebe für Tiere aus, was sich auch stark in seinen Gemälden, Zeichnungen und Fotos widerspiegelt.

Nach dem Abitur studierte er Grafikdesign an der Technischen Hochschule in Vanderbijl­park, Gauteng. Dort begann er, mit einer breiten Palette von Stilen und Motiven zu experimentieren. „Von Realismus über Abstraktionen und multimediale Arbeiten sowie Kunstfotografien – er ist überall zu Hause“, schwärmt Hoffmann. Seit dem Jahr 2015 lebt der Künstler in Deutschland.

Freude über die Kunst

Für den 24. Juli ist eine kleine, coronakonforme Vernissage für geladene Gäste geplant, vor allem auch nachträglich für die Bewohner des Engelplatzes. Isak Koch wird vor Ort sein. Wer aber Interesse an der Ausstellung hat, muss trotzdem nicht verzichten: „Kleine Führungen sind denkbar.“ Dafür kann man sich per E-Mail anmelden (siehe unten).

Im Erlenhof ist es neu, Kunstwerke zu zeigen – doch das kommt laut Hoffmann gut an. „Die Bewohner freuen sich extrem über den neuen Anreiz, den kulturellen Impuls. Das hat ja sehr gelitten, da ist es doppelt und dreifach gerne gesehen.“ Manche Bewohner hätten sogar einen künstlerischen Hintergrund, diskutieren dann über die Werke oder führen ihre Angehörigen durch die Ausstellung. „Wunderschön“, bestätigt eine ältere Dame, die in diesem Moment vorbeikommt.

In Zukunft würde Hoffmann gerne weitere Ausstellungen realisieren. „Im Engelplatz stellt bereits eine regionale Künstlerin aus, ihre Arbeiten sind bis Ende August zu sehen.“ Ein hiesiger Verein plant, Bildhauerei zu zeigen.

Wer Interesse an einer Führung durch die Ausstellung im Erlenhof-Gebäude im Oberbaselweg 55/1 in Weil am Rhein hat, kann sich per E-Mail bei Katharina Hoffmann an qm@betreuungsdienst-schell.de melden.

Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein.