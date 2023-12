Weil am Rhein: Erlös für Projekt in Madagaskar

In drei Stockwerken waren die Klassenzimmer geöffnet. In jedem bot eine der Klassen Backwerk, Crêpes, Waffeln oder weihnachtliche Dekorationen an. In der Aula fanden Aufführungen statt, zum Beispiel wurde ein Weihnachtstanz gezeigt. Angezogen vom Duft gebrannter Mandeln ging es die Treppe hinauf in das zweite Obergeschoss. Dosenwerfen im weihnachtlich beleuchteten Raum mit der Klasse 7 a, daneben bot die 9 b Plätzchen und Punsch an. Eine Schülerin der 5 a bot die selbst gefertigten Fröbelsterne an. An der Wand eines Klassenzimmers fanden sich große Papiersterne. Sofia, Helena, Elyas und Huy aus der 5 b hatten bereits erfolgreich ein halbes Dutzend davon an die Besucher gebracht. Weihnachtliche Musik erklang aus dem Klassenzimmer daneben. Popcorn und Schokorosinen sowie gebrannte Mandeln wurden dort feil geboten. Bei den Crêpes herrschte ein großer Andrang, ebenso bei den Waffeln. Es gab auch weihnachtliche Musik durch die Schulchöre und das Schulorchester. „Die Schüler, sind alle hoch motiviert“, sagte der Stell- vertretende Direktor Philipp Koch. Den Erlös des Basars bekommt ein Partnerschaftsprojekt in Madagaskar.