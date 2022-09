Weil am Rhein Eröffnung der Dreiländergalerie in Weil am Rhein

Weil am Rhein (os). Nach gut vier Jahren Bauzeit ist es am kommenden Donnerstag, 29. September, so weit: Die Dreiländergalerie an der Hangkante in Weil am Rhein wird eröffnet. Wie Andreas Thielemeier, CEO der Cemagg und Manager der Dreiländergalerie mitteilt, wird an diesem Donnerstag um 10 Uhr das Band zur Dreiländergalerie feierlich durchschnitten, dann starten die „Opening Days“, die bis einschließlich Samstag, 1. Oktober, dauern. Dabei erwartet die Besucher an drei Tagen ein buntes Eventprogramm mit Musik, Mode, Verköstigung und Gewinnspielen. „Ich freue mich riesig, dass wir nun am 29. September die Dreiländergalerie endlich eröffnen können und bin ganz schön stolz auf das, was hier entstanden ist“, sagt Thielemeier. Er nimmt damit Bezug auf die intensiven Jahre seit dem ersten Spatenstich und den davor anstehenden kommunalpolitischen Diskussionen. Nach einer europaweiten Ausschreibung 2013 für das mit einem Dienstleistungs- und Einzelhandelszentrum zu bebauenden Grundstück an der Hangkante und dem Europaplatz wurde im Jahr 2015 mittels zweier Bürgerentscheide dem Bau der Dreiländergalerie zugestimmt. Die architektonische Gestaltung des siebengeschossigen Einkaufszentrums oblag dem Büro „Chapman Taylor“ aus Düsseldorf. Das Bauwerk besteht aus zwei in den Obergeschossen miteinander verbundenen Gebäuden. Zur Hauptstraße und Innenstadt gerichtet ist der Eingangsturm, der den öffentlichen Platz neu gestaltet und gleichzeitig die Wendeschleife der Straßenbahn-Endhaltestelle am Europaplatz überdacht. Hier befindet sich auch der Haupteingang des Einkaufszentrums. Ein weiterer Eingang ist an der Müllheimer Straße gelegen. Der Gebäudekomplex verfügt über drei Stockwerke und ein Parkhaus für 560 Fahrzeuge. Für die Fassade des Bauwerks wurde eine fließende Form der Hülle entwickelt, deren eigene Plastizität sich ins Innere fortsetzt. Die Fassade selbst besteht aus einer vorgehängten, hinterlüfteten Metallschicht mit unterschiedlichen Lochungsanteilen. In der Dreiländergalerie erwarten die Besucher 70 Geschäfte, darunter als Ankermieter eine Filiale von Peek & Cloppenburg, sowie Rewe, Lidl, Alnatura und Rossmann. Daneben sind internationale Marken wie Abercrombie & Fitch, Guess, Hollister, Hunkemöller, Kult, Levi’s, Only, Replay, Snipes oder Triumph vertreten.