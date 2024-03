Weil am Rhein: Erschreckende Bezüge zur Gegenwart

Marianne Blum

Das Stück „Annes Kampf“ hat Marianne Blum 2016 gemeinsam mit dem Schriftsteller Guido Rohm anlässlich der Neuveröffentlichung von Hitlers „Mein Kampf“ und dem Erstarken der AfD entwickelt. Seither gewinnt das Stück jedes Jahr an Brisanz. Die Kabarettistin und Sängerin wurde in Lich (Mittelhessen) geboren und erlernte schon als Kind verschiedenste Instrumente. Sie studierte Musik in Gießen und Rhetorik bei Walter Jens und Gert Ueding in Tübingen. Seit 2000 hat die freiberufliche Künstlerin über 20 eigene Stücke geschrieben und auf die Kleinkunst - und Theaterbühnen Deutschlands gebracht. Sie wohnt und arbeitet in Berlin.

Die Lesung

Annes Kampf

Mittwoch, 17. April, Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr, Haus der Volksbildung, Humboldtstraße 5

Karten

im Vorverkauf bei der Geschäftsstelle der Weiler Zeitung in Weil am Rhein, dem Reisebüro Rebland in Haltingen: 17/ermäßigt 12 Euro, Abendkasse: 20/15 Euro, Ermäßigung für Schüler und Studenten, Kartenzahlung an der Abendkasse ist möglich.