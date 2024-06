Weil am Rhein: Erst Regentropfen, dann heißer Sound

Die Weiler Stadtmusik spielte traditionell zur Eröffnung. Foto: Saskia Scherer

Wummernde Elektro-Beats auf dem Rathausplatz

Eine Stunde später, als die erste Band Fanfara Station mit wummernden Elektroklängen, dem flimmernden Klang der Langflöte und den wuchtigen Schlägen der Rahmentrommel die Bühne entert, tanzen auf dem Rathausplatz bereits einige, während sich am Himmel immer schwärzere Wolken ballen.

Die Funky Marching Band Foto: Saskia Scherer

Die Musiker der Funky Marching Band aus Freiburg, die durch die Hauptstraße marschiert, als die ersten Tropfen vom Himmel fallen, lassen sich davon nicht stören. Kurzerhand musizieren sie unter dem Dach eines Optiker-Geschäfts, später unter dem Dach der Passage in die Gartenstadt weiter und wollen gar nicht mehr aufhören. Vor kleinem Publikum: Denn aufgrund der trüben Aussichten hatten es wohl einige Weiler bevorzugt, an diesem ersten Abend lieber zu Hause zu bleiben. Am Sparkassenplatz sorgen unterdessen kleine, aus der Bonds Big Band hervorgegangene Combos für Unterhaltung für alle, die ein Plätzchen unter dem Dach gefunden haben.

Die Weiler Vereine haben ihre Fantasie spielen lassen, und warten entlang der Vereins-Meile mit vielerlei Köstlichkeiten auf: Wurstsalat im Glas vom „Schwanen“ hat die Narrenzunft Weil im Angebot.

Köstlichkeit im Gurkenglas: Wurstsalat vom „Schwanen“ gibt es bei der Narrenzunft Weil am Rhein, hier angeboten von: (von links) Patrick Voirol, Frederik Frey und Markus Schmieder. Foto: Beatrice Ehrlich

Sucuk-Sandwiches gibt es beim Fußballverein Bosporus FC Friedlingen und Brote mit Aufstrichen in verschiedenen Farben beim Rockchor Ötlingen. Aber auch, was sich im vergangenen Jahr bestens bewährt hat, ist wieder zu haben und wird nachgefragt: von Merguez bis zum „Zipfel-Burger“. Freude herrscht beim Kulturverein Kesselhaus, der in diesem Jahr einen Stand in direkter Nähe der Hauptbühne zugewiesen bekommen hat.

Mit Cocktails für alle am Start: Elisa Tannenberg-Paßlick und Lea Kasper. Foto: Beatrice Ehrlich

La Brigade du Kif füllen den Rathausplatz im Nu

Wie es dazu kam, können Elisa Tannenberg-Paßlick und Lea Kasper vom Verein nur vermuten: Mit ihren Cocktails, auch alkoholfrei, würden sie wohl perfekt dass Angebot ergänzen. Und dann füllt sich der Rathausplatz doch noch mit Tanzenden. La Brigade du Kif aus Frankreich kommt mit ihrem ureigenen „Ska ’n’ Roll“ bestens an beim Weiler Publikum.