Weil am Rhein Erste Bewerbungen liegen vor

Von Siegfried Feuchter

Die Weiler Ausbildungsbörse, mit 136 Unternehmen und Institutionen sowie 2500 Besuchern die größte ihrer Art weit und breit, ist vor drei Wochen mit Erfolg zu Ende gegangen. Jetzt hoffen die Firmen, die benötigten Nachwuchsleute für die unterschiedlichen Branchen rekrutieren zu können. Erste Bewerbungen sind schon eingegangen.

Weil am Rhein. „Verlässliche Zahlen gibt es nicht, wie viele Auszubildende die Firmen über die Ausbildungsbörse gewinnen“, sagt Christoph Braun, der städtische Personalleiter, der zusammen mit Andrea Steinebrunner die Börse organisiert. „Doch es sind viele, wie uns Firmen in Nachgesprächen immer wieder bestätigen und unsere Veranstaltung loben“, fügt Braun im Gespräch mit unserer Zeitung hinzu. Und der Personalchef eines großen Weiler Unternehmens, der auch die „tolle Organisation“ dieser Börse hervorhebt, meint: „Keine andere Ausbildungsbörse im weiten Umkreis hat so viel Strahlkraft wie die Weiler.“

Für junge Leute, die vor der Berufswahl stehen und sich über die vielfältigen Möglichkeiten informieren wollen, ist die Börse ein Muss. „An ihr führt kein Weg vorbei, wer sich in der Berufsorientierungsphase befindet“, sagt Braun. Der Erfolg bestätigt ihn mit dieser Aussage. Denn dieser lässt sich auch daran ablesen, dass sich die Veranstaltung auf konstant hohen Niveau bewegt und bei Firmen, Eltern und angehenden Auszubildenden auf eine große Resonanz stößt. Denn hier gibt es geballte Informationen über mehr als 250 Berufe und deren Ausbildungsmöglichkeiten.

Auch die Stadt selbst, die für das nächste Jahr 15 Ausbildungsstellen in sechs verschiedenen Berufen anbieten kann, hat bereits am Stand der Börse erste Bewerbungen erhalten. Und das ist keine Ausnahme, auch andere Firmen berichten erfreut dasselbe. Denn der Fachkräftemangel schlägt nach wie vor durch, das Buhlen um junge Menschen ist groß.

Unabhängig von der Ausbildungsbörse wählt beispielsweise die Stadtverwaltung auch andere Wege, um bei jungen Menschen Neugierde für einen Verwaltungsberuf zu wecken und sie für die verschiedenen Ausbildungswege zu begeistern. So kommt der im Frühjahr vorgestellte Werbefilm, für den Auszubildende selbst das Drehbuch geschrieben haben und den der junge Weiler Filmemacher Yves Serfass gedreht hat, laut Braun sehr gut an.

Der dreiminütige Streifen, der auf YouTube, Facebook und auf der städtischen Homepage zu sehen ist, richtet sich gezielt an Jugendliche. An der Ausbildungsbörse und an Berufserkundungstagen wird der Film außerdem gezeigt. Und ein zweiter Streifen, der sich in erster Linie mit dem Erzieherberuf befasst, weil hier der Fachkräftemangel groß ist, steht kurz vor dem Abschluss. Auch hier erhofft sich der Weiler Personalchef eine positive Resonanz und nachfolgende Bewerbungen. „Wir müssen als moderne Verwaltung neue Wege gehen, um Nachwuchsleute rekrutieren zu können“, ist Braun überzeugt.