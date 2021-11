Weil am Rhein Erste Bilanz: Christin Sigwart fühlt sich sehr wohl an der Rheinschule

Frage: Welche Aufgaben standen als erstes an?

Ich war vorher schon Schulleiterin und wusste, was ich in den Blick nehmen muss, was die Organisation angeht. Es galt Fragen zu klären wie: Was brauchen Lehrer, Kinder und Eltern? Wie sieht es im Schulhaus aus? Wie läuft der Alltag ab? Da ich seit dem 1. August offiziell hier bin, hatte ich das Glück, die Ferien nutzen zu können. Ich habe mich mit dem erweiterten Schulleitungs-Team zusammengesetzt und wir haben geschaut, wie wir das Schuljahr vorbereiten können. Die Stundenpläne mussten gemacht werden, außerdem habe ich erstmal die Kollegen kennengelernt. Es sind 28, das sind relativ viele im Vergleich zu meiner alten Schule (lacht). Ein Thema war auch die Schul-App, so etwas kannte ich noch nicht.

Frage: Wie kam es dazu, dass Sie die Leitung der Rheinschule in Friedlingen übernommen haben?

Ich wurde seitens des Schulamts gefragt, ob ich es mir vorstellen kann. Eigentlich war das nicht mein Plan, aber ich fand das Angebot sehr sympathisch. In Lörrach war das Umfeld an der Schule eher familiär, dort sind auch nur halb so viele Schüler und es ist eine Halbtagsschule. Vorher war ich an der Goetheschule in Rheinfelden, dort ist das Klientel ähnlich wie hier. Dort habe ich gelernt, welchen Stellenwert die Schule im Leben der Kinder hat und wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Stadtteil ist. Also habe ich mir die Stelle hier näher angeschaut und dann zugesagt. In Lörrach war ich schon sieben Jahre Schulleiterin – mein Credo ist eigentlich, zehn Jahre an einer Stelle zu bleiben. Aber manchmal kommt es anders.

Frage: Bei der Verabschiedung Ihres Vorgängers Bernhard Nopper sprach OB Wolfgang Dietz davon, dass die Rheinschule „nicht die einfachste Schule“ sei. Wie sehen Sie das?

Das stimmt. Es ist keine einfache Schule. Ich bin froh, dass ich schon Erfahrung als Schulleiterin habe. Aber Friedlingen ist ein ganz besonderer Ort. Die Eltern und Kinder sind sehr dankbar. Viele wissen, dass sie nicht das einfachste Leben haben, wollen aber das Beste daraus machen. Und die Stadt sieht, wie schwierig es Familien zum Teil hier haben und tut viel, damit sich die Situation verbessert. Wenn ich an das Quartiersmanagement und den Stadtteilverein oder die Diakonie denke – hier hat sich schon viel etabliert, es passiert viel.

Frage: Inwiefern?

Es geht darum, Gemeinschaft zu schaffen und Verbesserungen zu erzielen. Ich war schon bei einem Treffen mit der Quartiersmanagerin Sonia Bekhoucha-Held dabei, da kamen die unterschiedlichsten Akteure zusammen und haben sich ausgetauscht. Was läuft gut, was muss man angehen? Alle sind bereit, mitzumachen. Es ist ein gutes Miteinander. Das erlebe ich zum Beispiel auch bei den Stadtteilmüttern oder den Elternmentoren. Man sieht: Integration kann funktionieren. Jeden Tag lerne ich jemand Neues kennen, der etwas bewegen will. Und es fließen auch Gelder, damit es schöner wird. Der neue große Kindergarten mit dem Jugendcenter wird toll. Im ganzen Stadtteil ist so viel Bewegung und alle haben das gleiche Ziel. Wir müssen weg von dem Stempel, den Friedlingen hat. Das muss raus aus den Köpfen. Denn Friedlingen ist nicht so.

Frage: Zurück zum Schulischen: Welche Herausforderungen werden Sie in Zukunft beschäftigen?

Als gebundene Ganztagsschule gilt es, Strukturen zu schaffen. Die Kinder sollen sich weiterhin wohlfühlen. Ist es sinnvoll, am Vormittag nur eine Pause zu haben? Wie läuft das Essen in der Mensa? Auch die Digitalisierung im Unterricht ist ein Punkt. Wir haben noch nichts außer einer Tafel. Die Endgeräte sind zwar vorhanden, aber werden noch nicht genutzt. Außerdem wollen wir das Schulgebäude schöner machen, vielleicht mit Farben oder mehr Schülerzeichnungen. Die Kinder brauchen mehr Bezug, so können sie sich mit der Schule besser identifizieren.

Frage: Das klingt nach viel Arbeit.

Ich bin froh, dass die Stadt ein Medienentwicklungskonzept erstellt, an anderen Schulen muss man das selbst machen. Es gibt auch bald wieder eine Konrektorin, die gab es lange Jahre nicht. Zudem begleiten uns Fachberater für Schulentwicklung, die Themen anstoßen und uns unterstützen. Es braucht zudem wieder einen aktiven Elternbeirat. Dann können wir zum Beispiel das Thema Elterntaxis angehen. Mein Wunsch ist es, dass 99 Prozent der Schüler zu Fuß kommen, damit der sichere Schulweg für alle Kinder gewährleistet ist. Wichtig ist auf jeden Fall, gemeinsam vorzugehen, ohne Alleingänge. Und je mehr Menschen wir gewinnen können, desto besser.

Frage: Ihr Vorgänger sagte, es stehe eine pädagogische Umstellung an. Was heißt das genau?

Die Heterogenität ist hier groß, das ist aber an allen Grundschulen so. Wir schauen, was wir tun können, so dass jeder Schüler seine Fähigkeiten noch besser ausschöpfen und reflektieren kann. Die Kinder sollen wissen: Sie sind jemand. Sie können etwas aus sich machen. Und Fehler sind erlaubt. Ich habe hier ein tolles Kollegium, Lehrkräfte, die wissen, was guter Unterricht ist. Ich bin aktuell in Tandemstunden mit dabei und sehe das Engagement, die Einsatzbereitschaft und den Willen, für alle Kinder den bestmöglichen Unterricht zu gestalten. Die jungen Kollegen bringen Schwung rein. Es bewegt sich etwas.

Frage: Was macht die Corona-Situation? Haben Sie alles im Griff? Mittlerweile hat sich bei dem Thema ja sicher auch einiges eingespielt.

Ja, man hat sich daran gewöhnt. Es ist einerseits schön, dass im Unterricht keine Masken mehr getragen werden müssen. Natürlich sind die steigenden Zahlen auch beunruhigend. Aber die Kinder finden es ohne Maske viel angenehmer.

Frage: Wollten Sie eigentlich schon immer Lehrerin werden?

Nein, ich wollte Fotografin werden, habe aber keine Lehrstelle gefunden. Da ich etwas tun wollte, habe ich mich dann für ein Lehramtsstudium entschieden. Und das war toll. Meine Fächer sind Mathe, Deutsch, Sachkunde und evangelische Religion.