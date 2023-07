Weil am Rhein Erste Industriekauffrauen ausgebildet

Sehen viele Abteilungen

Grundsätzlich durchlaufen die Industriekaufleute in Ausbildung in ihren drei Lehrjahren unterschiedliche Abteilungen, erklärt Schulze. „Wir lernen, was in den Abteilungen gemacht wird und arbeiten aktiv mit.“ Personal, Buchhaltung, Vertrieb, Logistik, Dokumentation, Einkauf, Marketingkommunikation, Marketingassistentinnen, Reparaturabwicklung und Serviceeinsatzplanung zählt Kakachia die verschiedenen Einsatzorte auf. Auch mit dem Außendienst waren die beiden mal unterwegs, um zu sehen, was Endress+Hauser den Kunden eigentlich verkauft.

Was denn die Serviceeinsatzplanung sei? Es gehe darum, die Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Wird zum Beispiel bei einem Kunden etwas eingebaut, muss nicht nur der Mitarbeiter da sein, sondern auch die entsprechenden Teile, erklärt Kakachia.

Die Ausbildung zu Industriekaufleuten sei so aufgebaut, dass die Auszubildenden an zwei Tagen in der Woche in die Berufsschule gehen. Den Rest der Zeit arbeiten sie im Unternehmen, erklärt Kakachia. Im Vergleich zur Schule sei der große Unterschied der Praxisbezug. „Wir können das Gelernte schnell in die Praxis umsetzen“, verdeutlicht sie.

Fürs Leben lernen

Das ein oder andere haben Kakachia und Schulze auch gelernt, was nicht auf dem Lehrplan stand. Schulze hatte anfangs Probleme, Nein zu sagen. „Das kann ich inzwischen deutlich besser“, berichtet sie. Als unerwarteten Lernerfolg bezeichnet Kakachia, „das man nach Hilfe fragen kann.“