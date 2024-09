Weil am Rhein: Erste Rundenspiele der Handballer

Die Herren 2 der ESV-Handballer eröffnen um 18 Uhr mit der Begegnung in der Bezirksoberliga gegen die SG Köndringen/Teningen 3 den Rundenstart. Im Hauptspiel des Tages treffen die Herren 1 um Trainer Markus Schönmüller auf ihren Widersacher in der Landesliga-Süd, die SG Waldkirch/Denzlingen. Es sei wichtig, mit einem positiven Ergebnis in die Runde zu starten, da diese durch die Neustrukturierung im baden-württembergischen Handball eine Qualifikationsrunde ist. Nach der schwachen vergangenen Saison will das Team sich im oberen Drittel der Liga etablieren und damit sich einen Platz in der neu eingeführten Verbandsliga ergattern, heißt es. Die Partie wird um 20 Uhr angepfiffen. Beide Teams hoffen auf regen Besuch und lautstarke, motivierende Unterstützung.

Die einzige an diesem Spieltag im Einsatz befindliche Jugendmannschaft ist die männlichen B-Jugend, die bereits in der Regionalliga auswärts ab 16 Uhr in Hirschberg-Großsachsen gegen das Team aus Leutershausen antreten muss.