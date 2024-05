Landschaft steht im Zentrum des Literaturtags

„Beim Schreiben habe ich gemerkt, wie reich die Region ist“, erklärt Saudan. Der Dreiländergarten sei eine Idylle zwischen Basel mit seinem Rheinhafen und dem Gefängnis sowie Weil am Rhein. Dies wollte der Lyriker mit anderen Schreibenden teilen, und so kam ihm die Idee, einen Tag zu organisieren, an dem die Landschaft ins Zentrum gesetzt wird. Erfahrungen damit hat Saudan, denn seit 2018 organisiert er einen trinationalen Poesietag in Biederthal im Elsass.