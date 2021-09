Weil am Rhein Erstes Konzert auf Parkdeck ausgebucht

Anmeldeschluss für die kostenfreien Einlasskarten ist Freitag, 10. September, um 12 Uhr. Die Tickets müssen dann bis Montag, 13. September, in Weil abgeholt werden. Über den Abholort und die Abholzeiten wird man vom Kulturamt per E-Mail informiert. Bis zum 13. September nicht abgeholte Einlasskarten werden an Nachrücker vergeben, daher kann man sich auch weiterhin für das Konzert der „Bonds Big Band“ registrieren.

Kulturamtsleiter Peter Spörrer freut sich über die hohe Nachfrage: „Das Parkdeck-Festival ist ein neues Projekt, das wir in diesem Jahr als Alternative zum Internationalen Bläserfestival anbieten. Dass sich viele Menschen um Einlasskarten für die dreitägige Konzertreihe bemühen, zeigt die Offenheit vieler Weilerinnen und Weiler für Neues.“ Besonders freut es ihn, dass für „Error 404“ nur noch wenige Tickets verfügbar sind, denn diese Band richtet sich eher an eine jüngere Zielgruppe, die das Kulturamt zukünftig noch mehr ansprechen will. Die Registrierung erfolgt unter www.parkdeck-festival.de.