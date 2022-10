Weil am Rhein. Ab heute darf die Stadt Weil am Rhein offiziell die Zusatzbezeichnung „3-Länder-Stadt“ führen. Helmut Dauter, Mitarbeiter des Betriebshofs, wechselte am Donnerstag das erste Ortsschild in Alt-Weil direkt nach dem Grenzübergang aus. Nun sollen rasch nach und nach die anderen neun Schilder in der Kernstadt an die Reihe kommen, wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte.