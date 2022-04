Seit Samstag hat auch Haltingen einen Osterbrunnen – in der Großen Gass, an der Sängerlinde. Das ökumenische Projekt ist nach kurzer Planung in die Tat umgesetzt worden. Mit einigen Konfirmanden der evangelischen Kirche und Mitgliedern des Gemeindeteams der katholischen Kirche Haltingen sowie mit Unterstützung einiger Ortschaftsräte und Bürgern konnte die Aktion dieses Jahr verwirklicht werden, heißt es im Nachgang. In vielen Gemeinden in der Region ist dieser Osterbrauch schon lange zu sehen. Nun kann sich auch Haltingen in diese Reihe von Gemeinden einreihen. Der Brunnen soll Ostern und dessen Bedeutung für die Christen aller Konfessionen in den Mittelpunkt des Lebens rücken und als Sinnbild der Verbundenheit mit der Schöpfung verdeutlichen. Er steht vor allem auch als Symbol für den Willen, gemeinsam Schönes zu schaffen, heißt es. Foto: zVg