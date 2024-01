Die gesamten ordentlichen Erträge hätten sich um 4,8 Millionen Euro verbessert, führte Koger aus. Dies liege vor allem an der Gewerbesteuer, die um 2,2, Millionen höher ausfalle als geplant, aber auch an höheren Schlüsselzuweisungen (plus 676 000 Euro), höheren Zinserträgen (plus 317 000) und der Vergnügungssteuer, die 299 000 Euro mehr einbrachte als zunächst kalkuliert.

Bei den gesamten ordentlichen Aufwendungen würden voraussichtlich rund 3,4 Millionen Euro weniger benötigt, kündigte Koger an. Dies gehe auf Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen zurück, führte er aus.