Weil am Rhein Erweiterung von Veamed one in Weil am Rhein

Weil am Rhein (ter). Das GesundheitsCentrum Veamed one in der Poststraße 3 in Weil am Rhein hat seine Räume auf drei Etagen grundlegend modernisiert und kräftig erweitert. Jetzt bietet Inhaber Vedat Ates (43), ein ausgebildeter Physiotherapeut, auf insgesamt fast 1200 Quadratmetern Fläche zusätzlich zum medizinischen Fitnessstudio mit seinen zahlreichen computergesteuerten Geräten und einem separaten Kraftraum auch ein Hallenbad, ein Massage-Wellnessbecken sowie eine Sauna an. Das GesundheitsCentrum, das im Januar 2023 startet, hat sich durch die Umbaumaßnahmen in etwa um das Doppelte vergrößert.