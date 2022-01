Weil am Rhein Erweiterungsbau soll diesen Sommer fertig werden

Welche Papiere werden bei einer Zollprüfung benötigt? Wann, wo und wie müssen Warenbewegungen angemeldet werden? „Es sind diese und andere Fragen um den grenzüberschreitenden Warenverkehr, die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen“, erklärt Patric Galley, Geschäftsführer Zoll & Transport. In diesem Zusammenhang biete Acito schon seit einiger Zeit die sogenannte simulierte Zollprüfung an, um Unternehmen zu unterstützen.

Die steigende Nachfrage an simulierten Zollprüfungen, aber auch nach anderen Schulungen aus den Bereichen Zoll und Logistik, die von Acito angeboten werden, hätten das Unternehmen in den vergangenen Monaten dazu bewegt, den Geschäftsbereich der Beratung auszubauen. So unterstütze die Firma zwischenzeitlich auch Bildungsträger beim Aufbau ihrer Weiterbildungsangebote in diesem Bereich.

Es gibt kein „business as usual“ mehr

Die globalen Lieferketten stehen seit einigen Monaten enorm unter Druck. Gewaltige Preissteigerungen sowie eine allgemeine Containerverknappung erschweren das Interkontinentalgeschäft auf massive Art und Weise, heißt es weiter. „Das klassische ,business as usual’ gibt es angesichts der globalen Lieferkettenstörungen nicht mehr. Jeder Standardauftrag wird zum Projekt und benötigt die volle Aufmerksamkeit hinsichtlich Lieferzeiten und Abläufen“, erklärt Ralf Albrecht, Geschäftsführer Finanzen und Übersee. Glücklicherweise habe Acito Logistics mit seinem Netzwerk und dem „kompetenten und gut geschulten Personal in den Bereichen See- und Luftfracht, Binnenschifffahrt, Bahn- und Straßentransport“ viele Wege und Möglichkeiten, die zum Ziel führen.

Zentral sei dabei eine frühzeitige, transparente und lösungsorientierte Kommunikation. Lieferanten und Verlader könnten damit dazu beitragen, gemeinsam Alternativen zu finden, sobald sich Unregelmäßigkeiten abzeichnen. Darüber hinaus sei Acito in der Lage, die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Seeschiffe digitalisiert zu überwachen und somit schnellstmöglich auf Veränderungen zu reagieren.

Logistikpartner für die Landesgartenschau 2022

Als exklusiver Logistikpartner übernimmt Acito Logistics nahezu sämtliche Lager- und Transportaktivitäten der Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein. „Wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Es macht uns stolz und glücklich, Sponsoringpartner dieser landesweiten Veranstaltung zu sein“, wird das Geschäftsführungsgespann zitiert.