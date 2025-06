Weil am Rhein: Erzieherinnen aus Indien sollen Fachkräftemangel lindern

Deutschkurse werden bereits in Indien absolviert

Das Modell sieht vor, dass die Bewerbenden noch in Indien Deutschkenntnisse bis zum Niveau B 1 erwerben. Sie bilden sich in Deutschland dann sprachlich bis zum Niveau B 2 weiter und sammeln parallel erste praktische Erfahrungen in Kitas. Erst danach startet die Ausbildung.