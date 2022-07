Weil am Rhein Es dauert noch mehr als ein Jahr

Weil am Rhein-Haltingen (ilz). Am Donnerstagabend stellte Katharina Hütter (UFW) im Ortschaftsrat die Frage, wann es mit den Arbeiten an der Heldelinger Unterführung denn nun losgehen wird. Am Freitagvormittag bestätigt die Stadt, was Ortsvorsteher Michael Gleßner noch in der Sitzung mitteilte: Die Bagger können anrollen. Ab dem kommenden Montag, 18. Juli, beginnen die Bauarbeiten an der Unterführung. Damit einher geht eine Vollsperrung der Heldelinger Straße in diesem Bereich. Für Fußgänger soll die Bahnunterführung möglichst dauerhaft passierbar bleiben, heißt es in der Mitteilung der Stadt.