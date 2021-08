Weil am Rhein Es fehlt an Fachkräften

Generell findet Hechler, dass die Gastronomiebranche umdenken müsse. „Es gilt, das Berufsbild attraktiv zu gestalten“, meint sie. Damit wolle sie niemanden in ein schlechtes Licht rücken. „Ich finde es einfach schade. Es ist so ein schöner Beruf. Man kann sich hocharbeiten, reisen und Gäste glücklich machen.“

Fast alles selbst erledigen zur Zeit Eugenio Perini und seine Frau Marie, die im vergangenen Jahr die „Krone“ in Märkt neueröffnet haben. „Wir haben eine Aushilfe und jemanden zum Spülen. Und ich koche“, berichtet der Wirt. Dazu fallen aber auch noch allerhand andere Aufgaben an, die er und seine Frau sich teilen, wie beispielsweise die Reinigung der Hotelzimmer. Auch im Service fehlen Mitarbeiter. „Wir können nicht alles alleine machen.“

An Arbeit mangelt es nicht

Er suche überall nach helfenden Händen, sogar im Ausland. „Aber das ist so ein bürokratisches Hin und Her. Ich brauche jetzt jemanden, nicht in vier Monaten.“ Denn an Arbeit mangele es nicht: „Den ganzen August sind wir ausgebucht.“ Auf den Mittagstisch musste schon verzichtet werden. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, klagt Perini. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf: „Es wird sich zeigen, wie es weitergeht.“

Während des langen Lockdowns haben sich viele anders orientiert, weiß Ali Arslan, Inhaber des „Galileos“. „Ich kenne einen Firmenchef, in dessen Lager jetzt vier Köche und sechs Bedienungen arbeiten.“ Auch ihm fehlen mindestens zwei Mitarbeiter. Glücklicherweise könne er auf seine Familie zählen: „Sonst wäre es nicht zu bewältigen. Das ist unser Plus.“

Allerdings gebe es auch Veränderungen, was die Restaurantbesuche angeht: „Früher kam ich am Wochenende nie vor 3 Uhr nach Hause, weil so viel los war. Wenn ich jetzt die Gäste um 23 Uhr nach drinnen bitte, gehen viele stattdessen nach Hause, weil sie nicht geimpft oder getestet sind.“ Mittags laufe es „super“. Aber vom Normalzustand sei man sehr weit entfernt.

Alberto Civico, der das „Crea’tif“ betreibt, sucht schon gar nicht mehr nach neuen Mitarbeitern. „Es meldet sich ohnehin niemand“, weiß er aus Erfahrung. Die Küche deckt er ab, aber hauptsächlich im Service fehlen ihm Leute, zwei bis drei mehr dürften es sein. „Wir passen unsere Öffnungszeiten an und versuchen, das Beste daraus zu machen. Mit genügend Personal könnten wir sieben Tage die Woche öffnen, aber ohne Fachkräfte geht es nicht.“ Die Nähe zur Schweiz sei auch ein Faktor. „Dort können sie andere Löhne zahlen. Das war aber schon immer so.“

Bis vergangene Woche war Marco Camerota in der „Alten Zunft“ gut aufgestellt: Dann seien von einem Tag auf den anderen aus verschiedenen Gründen drei Kräfte weggefallen. Es sei schwierig, Fachleute zu bekommen oder Mitarbeiter, die auch wirklich einsetzbar sind. Zum Teil schicke das Jobcenter Personen, mit denen es schlicht nicht funktioniere – etwa aufgrund hoher sprachlicher Barrieren.

Er setze auf Minijobber, die flexibel eingeteilt werden: „Mal vormittags, mal abends, mal am Wochenende – so, dass sie auch genug Freizeit haben“, betont Camerota. Im Servicebereich erfahre er glücklicherweise viel familiäre Unterstützung. „So können wir jonglieren und das ausgleichen. Die Öffnungszeiten mussten wir auch nicht anpassen. Aber der Gedanke war da.“