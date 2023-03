Die Anregung von Johannes Foege (SPD), die Schilder instandzusetzen, welche im Bereich Mattfeld darauf hinweisen, dass Hunde an der Leine zu führen sind, rief bei einer unserer Leserinnen Irritationen hervor. Schon seit Jahren sei das Mattfeld explizit als Gebiet ausgewiesen, in dem Hunde eben nicht per se an die Leine zu nehmen sind, schreibt sie. „Deshalb wurden auch seinerzeit die Uraltschilder, die einen Leinenzwang verkündeten, abgeschraubt.“