Weil am Rhein Es gelten klare Kriterien

Die Stadt Weil am Rhein habe das dynamische Info-System mit dem Landkreis angestoßen, erinnerte Koger. Für die Auswahl der Haltestellen entscheidend sei, dass eine gewisse Umstiegssituation gegeben sein soll, ebenso wie eine entsprechende Frequenz. So seien die sechs Haltestellen in Weil dann ausgewählt worden. Gesetzt werde hier und auch in den anderen Kommunen auf ein landkreisweites System, auf das man sich verständigt habe. Damit verbunden seien im Rahmen des Nahverkehrsplans Mittel. Land und Landkreis seien also zu einer Mitfinanzierung bereit. „Dabei sollten wir bleiben. Wenn, dann machen wir eine einheitliche Struktur“, erteilte der Erste Bürgermeister eine Absage an andere Überlegungen für günstigere Modelle, die aus den Grünen-Reihen artikuliert wurden. Dembowski hatte zugleich darum gebeten, bei den Verantwortlichen im Landkreis dafür Sorge zu tragen, dass das geplante System ausreichend dimensioniert wird, um in Zukunft weitere Haltestellen mit Anzeigetafeln ausstatten und diese betreiben zu können.