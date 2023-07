Weil am Rhein „Es ging nicht nur um die Spenden“

Was bleibt Ihnen von den Touren in besonders guter Erinnerung?

Als die Benefizwanderungen noch mit dem Wanderclub stattfanden, war einmal Schauspielerin Michaela May dabei, das war toll. Und bei meinen Wanderungen in Eigenregie habe ich einmal Geld für ein krebskrankes Mädchen gesammelt. Innerhalb von zwei Wochen kamen 1400 Euro zusammen, das war für mich als Privatmann ein Highlight. Es war immer eine schöne Gemeinschaft. Eine Familie mit einem an Mukoviszidose erkrankten Kind hat auch regelmäßig teilgenommen. Es sind gute Freundschaften entstanden.

Wie viele Teilnehmer kamen denn immer so? Waren es immer unterschiedliche?

Es waren immer 25 bis 30 Leute – und zu 99 Prozent immer die gleichen. Das war etwas schade.

Das Geld ging in letzter Zeit hauptsächlich an den Tierschutzverein und den Mukoviszidose-Verein. Wie haben Sie die beiden ausgewählt?

Der Wanderverband hat Spenden für den Mukoviszidose-Verein gesammelt und mich als Wanderclub-Vorsitzenden angesprochen, ob wir das unterstützen würden. Das war 2010. So kam es zur ersten Benefizwanderung. Wir haben später auch für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg gesammelt, für das Frauenhaus in Lörrach oder auch Thomas Harms’ Verein Kinderhilfe Kiew. Außerdem liegt mir etwas an Tieren, besonders Hunden, so kam ich auf den Tierschutzverein. Als ich die Wanderungen dann privat organisiert habe, habe ich mich auf zwei Vereine konzentriert. Die Zusammenarbeit hat immer sehr gut geklappt.

Wie viel Geld haben Sie insgesamt für den guten Zweck gesammelt?

Das dürften insgesamt um die 45 000 Euro sein. Ja, ich finde, das ist eine beachtliche Summe. Aber ohne Unterstützung ginge es nicht, ich allein kann das ja nicht leisten. Dafür bedanke ich mich.

Treffpunkt für die Wanderung zugunsten des Mukoviszidose- Vereins am Sonntag, 9. Juli, ist um 10 Uhr am „Galileos“ in Weil.