Ankommen und Ausschnaufen: Eine Teilnehmerin hat das Ziel im Stadion Nonnenholz aus. Foto: Frank Neumann

In Deutschland steckt der Orientierungslauf noch in den Kinderschuhen. In der Schweiz gehört das laufende Orientieren im Gelände dagegen seit Jahrzehnten in vielen Kantonen zum Schulsportunterricht.

Der Lauf im Dreilandergarten war Teil der Schulmeisterschaft, zu denen zwölf Läufe gehören. Aus Deutschland kamen zwölf Teilnehmer. Aus der Nordwestschweiz waren 100 angereist. Der Rest sei aus Ostschweiz und weiter her gekommen. „In der Schweiz gibt es einfach eine Orientierungslaufszene“, erläutert Neumann.