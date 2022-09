Weil am Rhein „Es ist viel in Bewegung“

Energieintensive Schwimmhalle

Ein Thema sei bei der Tschamber-Schule etwa der energieintensive Betrieb der Schwimmhalle. Abseits der möglicherweise geltenden Auflagen stelle sich angesichts der steigenden Preise auch die Frage: Wer kann das noch bezahlen? Auch müsse man ausloten, ob etwa Fahrten ins Schullandheim umsetzbar sind.

An der Leopoldschule war das Energiesparen auch vor der Energie-Krise bereits ein Thema, berichtet Schulleiter Stephan Hölscher. Denn in gemeinsamen Aktionen beschäftigen sich die Schüler bereits regelmäßig mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz, wobei auch das Energiesparen in den Fokus gerückt wurde. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage werde dem Thema in diesem Winter allerdings besondere Bedeutung zukommen, blickt Hölscher voraus. Wann seitens der Verwaltung gegebenenfalls Auflagen zum Heizen der Schulräume kommuniziert werden, könne er nicht abschätzen. Allerdings, so betont Hölscher, sei das Energiesparen unabhängig davon schon jetzt sinnvoll.

Das regelmäßige Lüften steht in diesem Jahr an der Leopoldschule wieder an, betont der Schulleiter. Unabhängig davon, ob es entsprechenden Anordnungen geben wird, werden in den Klassenzimmern an der Leopoldschule auf jeden Fall regelmäßig die Fenster geöffnet. Das Lüften ergebe als Vorsichtsmaßnahme weiterhin Sinn und die CO2-Messgeräte haben sich im vergangenen Jahr bewährt, erklärt der Schulleiter: „Das hat gut funktioniert.“

Gabriele Sautter, Rektorin der Hans-Thoma-Schule in Haltingen, freut sich, dass das Schuljahr normal starten kann. „Im Fokus steht, wieder zum Unterricht gehen und lernen zu können“, sagt sie. Hygiene-Maßnahmen seien mittlerweile geübt. Die Schule wolle attraktive Angebote machen können – und unter den gegebenen Umständen gelinge das auch. Es fehlt an Fachlehrpersonen. Auch eine stellvertretende Schulleitung wird gesucht. „Wir können aber alle Kinder mit Unterricht versorgen“, stellt sie klar. Mit Quereinsteigern habe man an der Hans-Thoma-Schule in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. „Es sind aber entsprechende niederschwellige Qualifizierungsangebote nötig“, erklärt Sautter. Und diese seien rar.

Stadt übernimmt Nachmittagsbetreuung

Dafür ist die Raumsituation gut. Die Rektorin freut sich auf das neue Schuljahr: „Es ist viel in Bewegung.“ Beispielsweise übernimmt die Stadt die Nachmittagsbetreuung. „Das ist toll und bietet neue Möglichkeiten.“

Was das Thema Energie angeht, „harren wir der Dinge und verlassen uns auf den Schulträger, der die Häuser sicher heizt“, sagt Sautter.

Das neue Schuljahr startet am Montag, 12. September. Der Unterricht in der Friedlinger Rheinschule beginnt um 8 Uhr. In der Leopoldschule wird um 8.25 Uhr gestartet. Um 8.30 Uhr beginnen die Schüler in der Karl-Tschamber-Schule. An der Hans-Thoma-Schule in Haltingen ertönt um 8.45 Uhr der Gong. Beginn der Unterrichtszeiten am Kant- Gymnasium, Oberrhein-Gymnasium, an der Gemeinschaftsschule und der Realschule Dreiländereck ist jeweils um 7.40 Uhr, teilt der Geschäftsführende Schulleiter Burkhard Keller mit.