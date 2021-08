Weil am Rhein Es ist wieder etwas los

Viele Erinnerungen

Felix Kroker ist ebenfalls neu als Aufsicht, gestern schob er im Landwirtschaftsmuseum Dienst. Er arbeitet eigentlich in der Stadtbibliothek, und als Aufsichtspersonal gesucht wurde, empfahl ihn Leiterin Ellen Benz. „Es ist eine schöne Abwechslung. Man kommt unter Leute.“

Er habe bereits beobachtet, dass öfter Besucher kommen, die in der Nähe aufgewachsen sind. So auch Herbert Stahl, der kurz hereinschaute. „Das war früher hier unser Spielplatz“, meinte er mit Blick auf den Hof. Hansjörg und Renate Aleth waren ebenfalls nicht das erste Mal im Museum. Die alten Gerätschaften erinnern sie an früher. „Wir sind mit dem Heuwagen durchs Dorf gefahren“, berichtete Renate Aleth. Ihr Mann stammt von einem Bauernhof in Fahrnau. „Oft sind wir von dort bis nach Wies gelaufen.“ Die Menschen hätten wirklich schuften müssen, meinte Renate Aleth.

Im Museum am Lindenplatz in der Ausstellung „Menschen im Museum #gemeinsam #lebendig #kreativ“ war Familie Ziegler aus Weil mit den Enkeln aus Müllheim anzutreffen, die einen Ferienausflug machten. „Wir haben vorher immer das Banner gesehen und dachten, da müssen wir mal hin. Die Ausstellung ist ganz toll und interessant.“

Diese Ansicht teilen Marlene Diebold und Doris Weh, die gestern für die Aufsicht zuständig waren. „Es ist eine Ausstellung für die ganze Familie, sie kommt gut an. So kann man Kindern das Museum näherbringen“, lobte Weh. Gleichzeitig würden auch die Menschen hinter den Kulissen vorgestellt und was sich alles hinter einem Museum verbirgt.

Die Kinder, die im Rahmen der „Getty Challenge“ Kunstwerke nachgestellt haben, seien auch „ganz beseelt“ gewesen, meinte Diebold. „Sie haben eifrig mitgemacht. Und wenn sie jetzt mit ihren Eltern kommen, wollen diese die Werke am liebsten mitnehmen.“ Aber es kämen auch viele Erwachsene alleine. „Wir sind angenehm überrascht von der Resonanz“, sagten die beiden Frauen. „Vor allem für die Ferienzeit.“