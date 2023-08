Weil am Rhein Es kehrt wieder Leben in die Räume ein

In den vergangenen Monaten stand die Brandschutzsanierung im Fokus. So wurden eine Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung neu eingebaut und eine Fluchttreppe aus dem Saal inklusive eines Notausgangs an der Ostfassade hergestellt. Rauchabzugsöffnungen wurden in die Saalfassade eingebaut, zudem verfügt das Gebäude nun über Brandschutztüren.

Im Untergeschoss wurden neue Decken sowie eine neue Beleuchtung in den Flurbereichen eingebaut und die bestehenden Lüftungskanäle durch feuerbeständige Lüftungskanäle ersetzt. Alles in allem fallen für die umfangreichen Brandschutzarbeiten laut der Stadt Kosten in Höhe von rund 550 000 Euro an.