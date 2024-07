Ein ungewollter Zusammenstoß: Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 20.30 Uhr beim Einfahren in die Freiburger Straße einen 87-jährigen Autofahrer übersehen. Der junge Mann wollte von einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nach links in die Freiburger Straße einfahren und übersah dabei das in Richtung Weil am Rhein fahrende Auto, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die beiden Autos kollidierten. Der 87-Jährige sowie seine 87-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 13 000 Euro.