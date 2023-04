Weil am Rhein Es kracht wieder deutlich häufiger auf den Straßen

Im vergangenen Jahr haben die Zahlen wieder annähernd den Wert von 2019 erlangt. Verzeichnet wurden 617 Verkehrsunfälle mit Sachschaden und 263 mit Personenschaden. Im Jahr 2021 waren es 505 beziehungsweise 218.

Die Zahl der Unfälle mit Pedelecs steigt seit Jahren kontinuierlich an und lag 2022 bei 45 (2021: 23, plus 95,7 Prozent). Dies dürfte an der insgesamt höheren Anzahl dieser Fahrräder liegen, vermutet die Revierleiterin. 132 Unfälle mit Radfahrern wurden erfasst, im Vorjahr waren es 92 (plus 43,5 Prozent).