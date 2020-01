Weil am Rhein Es läuft rund bei den Mandolinisten

Die Satzungsänderung, die einen deutlich verkleinerten Vorstand vorsah, hätte eine „offene Vereinsführung unter Mitwirkung aller Musiker mit sich gebracht“. Sehr positiv sei auch, dass mit Anna Kip­nis eine exzellente Besetzung im Duo der ersten Mandoline gewonnen werden konnte. Zwar sei bei der Auswahl der Stücke, die im ersten Jahr mit dem neuen Dirigenten präsentiert worden seien, auch auf ältere Stücke zurückgegriffen worden. Dennoch habe man erfolgreich an der Präzision, dem Ausdruck und nicht zuletzt am Zusammenspiel gearbeitet. „Perdomo hat eine subtile Art, mit uns umzugehen, damit setzte er jedoch ganz klar seine Akzente.“ Neu sei auch, dass Margit Hosenfeld durch die Konzerte führe, was sehr gut beim Publikum ankomme.

An zwölf Auftritten, beispielsweise am Jahreskonzert, beim Eisenbahner Musikverein, dem TV Weil und im Pflegeheim, wurde gespielt. Bewährt habe sich das Schulungswochenende in Pforzheim. Der Dank des Vorsitzenden galt allen Musikern, namentlich dem Duo der ersten Mandoline Silvia Sedlak und Anna Kipnis sowie dem Tenor Gerard Perrotin.

Bericht des Dirigenten

„Ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung“, sagte auch der Dirigent Santiago Perdomo. Bei der Zupfmusik sei vieles zu schaffen. Die Entfaltung der Mandolinenspieler freue ihn. Immer mehr wirke das Ensemble „wie ein symphonisches Orchester“.

Kasse

Stefan Höferlin stellte die Kasse vor, die ein Plus aufweist. Die Kassenprüfer hatten nichts zu beanstanden.

Verschiedenes

Aus dem Kreis der Musiker wurde angeregt, gemeinsam mit dem Dirigenten ein Team zu bilden, das die Auswahl neuer Stücke erarbeitet. Simone Scheffelmaier und Anna Kipnis sollen zukünftig diese Aufgabe übernehmen. Der Vorsitzende berichtete, dass Dirigent Perdomo ab sofort in den Räumen der Mandolinengesellschaft als freier Mitarbeiter der Musikschule Weil am Rhein Gitarrenunterricht geben wird. Mit dieser Aufgabe verband Hosenfeld die Hoffnung, neue Musiker gewinnen zu können.

Vorsitzender: Günter Hosenfeld Termine: 7. März: Essen mit Musik im „Hebelhof“ Hertingen, 15. Mai: Teilnahme an der Kulturnacht Lörrach/ Weil. Im November findet das Jahreskonzert mit dem Mandolinen-Orchester Auenheim statt.