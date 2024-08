Weil am Rhein: „Es macht mir Freude, zu singen“

Wir waren lange auf der Suche, und Maria Grigorenko-Eggert hat auch gesucht. Schlussendlich hat sie uns über eine Stellenanzeige gefunden. Ende Mai hat sie sich mit mir in Verbindung gesetzt und ihre Bewerbung bei der Kirchengemeinde eingereicht.

26 Jahre waren Sie als Chorleiterin aktiv. Wie kamen Sie zum Chor „Vivace“?

Ich habe mit den „Sunshines“ 1998 angefangen. Der Vorgängerchor von „Vivace“ hatte sich damals aufgelöst, und ein halbes Jahr danach habe ich als Chorleiterin von „Vivace“ angefangen. Ich musste aber lange überlegen und wurde schlussendlich überredet. Denn ich bin zwar mit dem Chorgesang groß geworden und habe mich zur Chorleiterin ausbilden lassen, aber ich bin keine studierte Kirchenmusikerin. So eine Entscheidung will wohl überlegt sein.

24 Jahre haben Sie den Chor „Vivace“ schließlich geleitet und elf Jahre den Chor „Sunshines“. Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an diese Zeit?

Ein ganz tolles Erlebnis war ein gemeinsamer Auftritt von „Vivace“ mit den „Sunshines“ im Jahr 2004. Wir haben Disney-Melodien in Szene gesetzt. 40 Leute standen mit Kostümen auf der Bühne. Das ist bei allen toll in Erinnerung geblieben. Eine Sängerin hat vor kurzem erst gesagt, dass wir das doch wieder machen könnten. Als ich ihr sagte, dass wir dann wieder schauspielern und den ganzen Text auswendig lernen müssten, war das kein Thema mehr.

Marlies Wiechert Foto: Jennifer Ningel

Mit den Kindern habe ich grundsätzlich jedes Jahr Musicals aufgeführt – im Frühjahr mit einem biblischen Thema und an Weihnachten zur Krippenfeier. Bei den Erwachsenen war ein tolles Konzert das „Vater Unser“-Konzert – mit zwölf Liedern, die sehr intensiv waren. Und wir hatten viele Benefizkonzerte – zum Beispiel für den Arbeitskreis Flüchtlinge Weil am Rhein, Erdbebenopfer in Mexiko und „Chinderlache“. Bei dem Benefizkonzert für Mexiko waren wir überrascht, wie viele Spenden wir gesammelt haben. Im Grunde war aber jeder Auftritt etwas Besonderes.

Was ich auch nie vergessen werde, war die Kroatienreise 2019. Da haben wir bei einem Konzert in einer Kirche mitwirken dürfen. 18 Chormitglieder mit Partnern waren dabei. Organisiert hat es eine Sängerin von uns, die Kroatin ist. Denn bei dem Konzert zu Ehren von St. Peter und Paul sind eigentlich A-cappella-Chöre aus der Nachbarschaft der dortigen Kirchengemeinde aufgetreten – und eben wir.

Sie haben auch andere kirchliche Ämter abgelegt. Was tun Sie mit der freien Zeit?

Ich habe drei Enkelkinder, erfreue mich an Handarbeit, wie Nähen und Stricken, und lese viel. Es macht mir weiterhin Freude, zu singen, und ich bin immer noch Leseoma im Kindergarten. Das mache ich jetzt schon seit neun Jahren, und ich möchte es auch weiterhin machen. Es ist so toll und die Kinder sind so offen. Wenn sie einen erst einmal kennenlernen, trauen sie sich auch wirklich etwas. Das war auch bei den „Sunshines“ so. Da haben die Kinder Solos gesungen und geschauspielert. Es war ein toller Prozess und wir haben viel gelernt – die Kinder und ich.

Marlies Wiechert

Die 67-Jährige

ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und hat drei Enkelkinder.

Die Weilerin

stammt aus dem Wiesental, wurde in Zell geboren und lebt mit ihrem Mann seit 38 Jahren in Weil am Rhein. Mittlerweile ist Weil ihre Heimat und sie möchte nicht mehr weg.