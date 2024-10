Weil am Rhein: Es sind wieder fünf Zunftabende geplant

Buntes Programm

Der Ablauf werde derselbe sein wie in den vergangenen Jahren. Die Narren versprechen den geladenen Gästen ein buntes Programm für Jung und Alt. Die Organisation blieb in der Hand der „Wiler Zipfel“, während die IG Straßenfasnacht unterstützend mitwirkt.

Die Vorbereitungen für die Fasnacht 2025 haben bereits kurz nach der vergangenen fünften Jahreszeit im März begonnen. Fünf Zunftabende sind wieder geplant: am 13. Februar, am 14. Februar, am 15. Februar, am 21. Februar und am 22. Februar. Die zwölf Zunftmeister werden an diesen Abenden wieder die Gäste unterhalten, so die Ankündigung.