Weil am Rhein „Es verläuft in ruhigen Bahnen“

Von Daniela Buch

Lothar Schleith, der im Juni die Leitung der Notunterkunft in Haltingen von Bernhard Heyl übernommen hat, stellte sich in der Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstagabend vor. Dabei lieferte er auch einen aktuellen Lagebericht.

Weil am Rhein-Haltingen. Die als temporäre Lösung gedachte Notunterkunft wurde Ende 2015 in zwei Leichtbauhallen mit angrenzenden Wohncontainern fertiggestellt und ist für rund 180 Personen konzipiert. Der Mietvertrag läuft noch bis Mai 2018. Wie es danach weitergeht, stehe noch nicht fest, informierte Schleith.

Fehlender Wohnraum

Eigentlich sei die Vorgabe, dass die Bewohner nach 24 Monaten in die Anschlussunterbringung kommen sollen. „Das ist aber schier ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man sich den hiesigen Wohnungsmarkt anschaut“, sagte er.

Der neue Leiter

Schleith ist gelernter Verkäufer, Kfz-Mechaniker, Feuerwehrmann und Rettungssanitäter, arbeitete außerdem als Brauerei-Fahrer und als Disponent in der Integrierten Rettungsleitstelle im Landratsamt. Von Oktober 2016 bis Mai 2017 war Schleith als Heimleiter in der Flüchtlingsunterkunft in Maulburg tätig. Die Unterkunft in Maulburg sei „ein Standort mit Brisanz“, meinte er, in Haltingen hingegen verlaufe alles in ruhigen Bahnen, was ihm auch die Polizei bestätigt habe. Auch das Verhältnis zu den Nachbarn sei gut und problemlos.

Die Aktiven

Nach wie vor sind zwei Sozialarbeiter in der Notunterkunft tätig. Zwei Sicherheitsdienst-Mitarbeiter seien rund um die Uhr anwesend. Außerdem stehe ein Hausmeister zur Verfügung. Und die Zusammenarbeit mit dem Willkommenskreis sei „sehr fruchtbar und intensiv“, dankte Schleith für die Unterstützung.

Die Bewohner

Die Herkunftsstaaten der Bewohner insgesamt sind Afghanistan, Gambia, Irak, Iran, Kamerun, Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Somalia, Syrien, Togo, und die Türkei. Derzeit leben 80 Personen in der Notunterkunft, darunter nur noch eine Familie mit vier Kindern im Alter zwischen drei und vierzehn Jahren. Eine hohe Fluktuation gebe es nicht. 15 Personen seien nach der Schließung der Inncocel-Unterkunft aus Lörrach neu nach Haltingen gezogen. „Die Bewohner hier sind sehr freundlich und behandeln mich respektvoll“, berichtete Schleith. Viele, vor allem die Kinder, würden sehr gut Deutsch sprechen. Der überwiegende Teil gehe außerdem einer beruflichen Tätigkeit nach oder befinde sich in einem Ausbildungsverhältnis.

Neue Küchen

Vor sechs Wochen wurden neue Küchen aus Blechverkleidung eingebaut, da die ursprünglichen Küchen stark abgenutzt und unhygienisch gewesen seien. Deren Holzverkleidung habe sich aufgrund der Nässe verzogen, Schubladen hätten sich nicht mehr schließen lassen und der Boden habe sich teilweise gehoben.

Das Gebetszelt habe nach wie vor Bestand, er wisse aber nicht, wer es benutze, erklärte Schleith.

Sein Vorgänger habe ihm gesagt, dass er eingreifen könne, wenn es beispielsweise durch das Abspielen von Musik zu laut werde, aber dies sei bislang nicht nötig gewesen.