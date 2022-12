Weil am Rhein Es weihnachtet überall in Weil

Weil am Rhein (sc). Beispielsweise findet sich auf dem Vorplatz der Insel in acht schön dekorierten Hütten ein kulinarisches Angebot, das keine Wünsche offen lässt. Burger, Gulaschsuppe, Raclette, Weihnachtsgebäck, Baumstriezel salzig und süß sowie Glühwein, dazu zwei Karusselle, von denen eines schon von weit her zu sehen ist.

Im Eingangsbereich gibt es Stände, an denen Holzarbeiten, Schmuck, Dekoperlen, selbst gefertigte Weihnachtskarten und Handarbeiten angeboten werden. An einem der Stände stickt Kim Imke schöne Ornamente für Frotteehandtücher. „Ich bin sehr zufrieden mit der Nachfrage“, sagt die Handarbeiterin. Dass der kleine Weihnachtsmarkt gefällt, bestätigten Susann Steinmann und Engelin Krammer, die an einem der Glühweinstände eine Pause eingelegt haben. Nur, stellt Steinmann fest: „Die noch immer stehenden Palmen auf dem Platz, die stören das stimmungsvolle Bild.“