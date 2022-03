Weil am Rhein Es wird nicht langweilig in der Stadt

Die Winde in Orkanstärke rissen außerdem das Dach der Haupttribüne an einem Fußballplatz in Bognor Regis ab. Der Wind war so stark, dass er das Dach direkt über den Zaun des Geländes auf einen Van und Autos wehte, die an einer nahe gelegenen Straße geparkt waren. Glücklicherweise gab es dort oder sonst wo in der Stadt keine Todesopfer wegen des Sturms.

Doch „Eunice“ beließ es nicht dabei: Weil Leitungen beschädigt wurden, waren Teile von Bognor Regis mehrere Tage ohne Strom. Internet- und Telefonempfang waren ebenfalls betroffen. Es gibt einen Vorstoß der Regierung, das Land in den nächsten zehn Jahren auf den „vollelektrischen Weg“ zu bringen (Autos, Heizung, Kochen, Internettelefonie und so weiter). Ein Mann aus Bognor Regis berichtete allerdings, dass das einzige, das in seinem Haus nach dem Sturm noch funktionierte, sein Festnetztelefon war. Somit zeigte er sich überhaupt nicht beeindruckt von den Zukunftsplänen, die Festnetztelefone in den nächsten Jahren auslaufen zu lassen.

Neue Bars, Cafés und Restaurants

Es gibt aber auch Erfreuliches berichten: Im Stadtzentrum haben in den vergangenen Monaten einige weitere Cocktailbars, Cafés und Restaurants eröffnet. „Das ist großartig“, findet Green angesichts der größeren Auswahl, wo man vor Ort etwas essen oder trinken gehen kann. „Die herrlich klingende ,Bonito Lounge’ ist das neueste Restaurant am Ende der Fußgängerzone. Dort kann man sogar ab 9 Uhr frühstücken.“

Allerdings müsse man sich fragen, ob die Leute überhaupt noch Geld übrig hätten, um auswärts essen zu gehen – angesichts von explodierenden Kosten für Gas und Strom ab April sowie der Gemeindesteuer, die bald in die Höhe schnellen wird. Es handelt sich um eine Steuer auf Wohneigentum, die laut Green bei 1500 bis 4000 Pfund (rund 1800 bis 4800 Euro) pro Jahr liegt. Auch die Benzinpreise lässt die Engländerin nicht unerwähnt.

Geld sparen lasse sich dafür im Kino in Bognor Regis, das seit einigen Monaten wieder geöffnet hat und Tickets für nur 3,50 Pfund anbietet (gut vier Euro). Und bald wird der englische Städtepartnerschaftsverein die Einrichtung beim Neustart ihrer „Auslandsfilmsaison“ unterstützen. Man hoffe, dass die Reihe das ganze Jahr über einmal im Monat fortgesetzt werden könne, so wie vor Corona. Es werden ausländische Filme aus Ländern aus der ganzen Welt ausgewählt, aber das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf deutschen und französischen Filmen – „natürlich mit englischen Untertiteln“, schmunzelt Green.

Platz an der Küste wird umgestaltet

Nicht zu vergessen sind die Arbeiten am Place St Maur, einem öffentlichen Platz, der die Küste mit der Stadt verbindet. Zu den Verbesserungen zählen rund 20 Wasserdüsen, Bäume und Sträucher, neue Sitzgelegenheiten und Beleuchtung sowie flache Becken für Wasserspiele. Es sehe so aus, als stünden die Arbeiten kurz vor der Fertigstellung, so dass der Platz ab dem Frühjahr für alle zugänglich sein sollte. „Wir hoffen, dass das Wetter warm genug wird, um zwischen den Wasserstrahlen und in den Pools zu planschen. Obwohl wir vermuten, dass das eher etwas für Kinder ist, könnten wir Oldies auch etwas nasse Zehen bekommen.“

Eine „amüsante Ergänzung“ in der Stadt stellen gestrickte Mützen für einige der roten Briefkästen dar. Die Idee entstand während der Lockdowns in anderen Städten. Nun sorge jemand in Bognor Regis mit seinen entzückenden Kreationen für lächelnde Gesichter – egal, ob es sich nun um Raupen, Oktopusse, Schneemänner, Feuerwehrmänner, Feen oder Osterküken handelt. „Das ist britischer Humor und wir lieben es.“