Weil am Rhein: ESC sorgt für gute Nachfrage

Die Auslastung steigern

Für die Hotellerie in Weil am Rhein sei die Ausrichtung des weltweit bekannten Festivals natürlich sehr vorteilhaft. Bei einer durchschnittlichen Auslastung von rund 80 Prozent über das Jahr verteilt, biete ein solches Event die Chance, die Auslastung zu steigern, unterstreicht Bronner. Auch an der Höhe der Preise, die über die hoteleigene Internetseite für eine Übernachtung aufgerufen werden, macht sich der ESC bemerkbar. Zwischen 290 und 350 Euro werden für eine Übernachtung mit Frühstück zwischen Montag, 11., und Sonntag, 17. Mai fällig, davor und danach sind es 114 beziehungsweise 94 Euro. Die höhere Nachfrage spiele dabei eine Rolle, informiert Bronner. Es sei aber auch so, dass es im Hotelbereich immer mehr in Richtung dynamischer Preisgestaltung gehe. Ziel sei, die Belegung möglichst ausgewogen zu gestalten und einen guten Schnitt zu erzielen, auch im Sinne der Hotel-Mitarbeiter, sagt er.

Anfragen von Firmen

Das Hotel B&B, in Friedlingen direkt an der Grenze gelegen, ist in der ESC-Woche vom 11. bis 17. Mai noch nicht ausgebucht – „weil die Zimmer aktuell nicht online angeboten werden“, erklärt Hotelmanagerin Suzanna Stöbe. Sie habe einige Anfragen erhalten und daraufhin Angebote rausgeschickt. „Ich wollte flexibel sein“, erläutert sie, warum die Hotelzimmer aktuell nicht auf der Internetseite gebucht werden können. Die Anfragen stammen zum Beispiel von Firmen, deren Mitarbeiter sich um den Bühnenaufbau kümmern. „Wir sind schon ganz gut gebucht, es stehen nicht mehr viele Zimmer zur Verfügung. Am Ende werden wir sicher voll ausgebucht sein“, meint Stöbe. Den Wunsch einer Institution, 100 Zimmer bis Ende April zu blocken, hat sie dagegen abgelehnt. „So viele haben wir gar nicht“, lacht sie. Sie habe die Vergabe lieber selbst in der Hand, außerdem sei das zeitlich zu knapp, falls es dann doch nicht klappe.