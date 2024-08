Weil am Rhein: Etwas Luxus für Tiere, die keiner will

Im Obergeschoss sollen Exoten unterkommen. Foto: Jennifer Ningel

Ganz anders sieht es im Obergeschoss aus. Dort ist alles noch im Rohbau, denn das Geld fehlt. „Es ist ein Notdach. Es ist noch nicht gedämmt“, erklärt Moser. Es gibt noch keinen richtigen Boden und keine Zwischenwände. Die zweite Treppe fehlt noch. Und so kann das obere Stockwerk vorerst nur als Lagerraum genutzt werden. Geplant ist aber was anderes: Über den Zwingern soll ein Bereich für Igel und exotische Tiere entstehen sowie eine Vogelvoliere für Zieh- und Wildvögel. Das Schöne, wenn die Voliere erst einmal steht: „Wir können die Vögel dann direkt aus dem Käfig in die Freiheit entlassen“, freut sich Moser, denn das Tierheim liegt im Naturschutzgebiet.

Von der Voliere könnten die Vögel direkt freigelassen werden. Foto: Jennifer Ningel

Grundsätzlich haben sie in dem Neubau versucht, so wenig Gitter- und Zaunteile zu nutzen wie möglich. Ganz machbar war das aber nicht. So ist neben den Zwingern auch der Innenhof mit einem Zaun abgetrennt. Dort wird an diesem Nachmittag fleißig ein Sichtschutz angebracht, „damit die Hunde sich nicht gegenseitig hochschaukeln“.

Der Spatenstich für den Neubau war im Februar 2023. Foto: Jennifer Ningel

Kosten sind explodiert

Bis jetzt hat der Neubau mehr als 900 000 Euro gekostet, sagt die Tierheimleiterin – finanziert durch einen Kredit, Zuschüsse von der Stadt und dem Tierschutzbund sowie Spenden. Etwas ist noch vom Kredit übrig, was allerdings nur für die restlichen Arbeiten im Untergeschoss reiche, erklärt Moser. Um das Obergeschoss fertig zu machen, würde sie nochmals rund 500 000 Euro benötigen. Bei der Planung 2018 ging sie noch von Baukosten in Höhe von 980 000 Euro aus – für alles. Nun rechnet Moser eher mit 1,6 Millionen Euro, um alles fertig zu kriegen. Einen weiteren Zuschuss von der Stadt wird das Tierheim nicht bekommen, erklärt Moser. Daher seien weitere Spenden wichtig.

Neubau des Tierheims

Spendenkonto:

Tierschutzverein Weil am Rhein e.V.; Konto 7000623; BLZ 683 518 65; Sparkasse Markgräflerland; IBAN: DE41 6835 1865 0007 0006 23; BIC: SOLADES1MGL

Nächster Tag der offenen Tür:

29. September (mit Führung durch den Neubau)