Bis zu 1,2 Millionen Fahrgäste allein in Deutschland

So rechnet die BVB in diesem Jahr mit einem neuen Rekord. Sie geht davon aus, dass alleine zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Binnenfahrgäste dieses öffentliche Verkehrsmittel 2024 genutzt haben. Unter Binnenfahrgästen werden die Personen verstanden, die das Tram innerhalb Deutschlands, also zwischen Weil am Rhein Grenze und dem Bahnhof Weil am Rhein, nutzen. Das ist neuer Rekord.