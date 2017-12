Weil am Rhein EU bezuschusst Rheinufergestaltung

Das EU-Programm Interreg V Oberrhein hat den Förderantrag für das Projekt „Vis-à-vis Huningue-Weil am Rhein“ bewilligt. Somit kann das dreijährige Vorhaben unter Trägerschaft des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) und der Städte Weil am Rhein und Hüningen fristgerecht am 1. Januar starten.

Weil am Rhein. Das grenzüberschreitende Projekt ist Teil größerer städtebaulicher Entwicklungsprojekte, die sich auf ehemaligen Industrieflächen in Hüningen und Weil am Rhein erstrecken. Durch die Umnutzung dieser Flächen können neue Wohnungen, Ladenflächen oder Grünflächen entstehen, ohne dass naturbelassene Gebiete bebaut werden müssen. Dies ist auch der Grund, weshalb die Europäische Union im Rahmen des Interreg-Programms das Projekt Vis-à-Vis Hüningen-Weil am Rhein mit einer Förderung von bis zu zwei Millionen Euro unterstützt – das ist die Hälfte des Gesamtbudgets. Das teilte der TEB gestern mit.

Inhalt des Projekts sind daher nicht nur die Realisierungsarbeiten zur Rheinufergestaltung, sondern auch verschiedene Maßnahmen, die Bürger, Schüler und Fachwelt für die Risiken des Bodenverbrauchs sensibilisieren sollen.

Auf französischer Seite nimmt die geplante Bebauung des Rheinufers Fahrt auf. Hier sollen neben einem Hotel und einem Bürogebäude auch mehrere Gebäude mit Wohnungen für insgesamt rund 800 Menschen entstehen (wir berichteten). Hüningens Bürgermeister Jean-Marc Deichtmann erwartet, dass der erste Bauantrag für ein Wohngebäude nah an der Dreiländerbrücke auf dem Eckfeld zwischen Rheinufer und Rue de France noch vor Weihnachten gestellt wird. Insgesamt 50 Wohnungen sind in diesem Hochhaus geplant. Rund ein halbes Jahr wird für das Genehmigungsverfahren kalkuliert. Im Lauf des kommenden Jahres kann laut Deichtmann mit dem Bau des ersten Gebäudes an der Rheinuferpromenade gestartet werden.

Der Bauantrag für das Hotel wird für September oder Oktober erwartet. Baubeginn soll ein Jahr später im September 2019 sein. Die Reihenfolge des Baus der weiteren Gebäude steht noch nicht fest. Bis 2025 soll das gesamte Projekt abgeschlossen sein, so das Ziel.