Weil am Rhein EU-Fördertopf wird angezapft

Von Marco Fraune

Der Trinationale Eurodistrict Basel (TEB) will sich für Weil am Rhein und Hüningen einsetzen und Fördergelder aus Straßburg ins Dreiländereck leiten. Es geht um die Gestaltung von 10 000 Quadratmetern dies und jenseits des Rheins, Stichwort: Vis-à-Vis.

Weil am Rhein. Auf der französischen Seite ist insgesamt ein 90-Millionen-Euro-Projekt geplant, in dessen Rahmen bis zu 20 Stockwerke hohe Wohnanlagen plus Hotel und Re­staurant sowie Geschäfte und Büros in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dreiländerbrücke geplant sind. Auch eine großzügige Parkanlage und ein Campingplatz sollen entstehen. Für die Weiler Seite will die Stadt den Rheinpark erneuern und erweitern. So hat das Büro „Faktorgrün“ aus Freiburg die Neugestaltung der Rheinuferlinie schon als Plan auch erarbeitet (wir berichteten).

Rolle des TEB

Damit beide Kommunen in den Genuss von EU-Förderungen kommen, will der TEB hier seine Fachkompetenz einbringen, wie Geschäftsführer Frédéric Duvinage im Bau- und Umweltausschuss erläuterte. „Wir können die städtebauliche Entwicklung in Weil und in Hüningen verbessern“, blickt er auf beide Rheinuferseiten, also einen Teilabschnitt von 10 000 Quadratmetern.

Der Fördertopf

Das Interreg-6-Projekt fördere die Verringerung des Bodenverbrauchs, auch die Umwidmung von Industrie- und Hafenareal. Insgesamt wird das Projektvolumen mit vier Millionen Euro beziffert, wobei aus Straßburg zwei Millionen bezahlt werden könnten sowie jeweils eine Million von Weil und Hüningen. Als Maßnahmen enthalten sind der Bau, die Bauleitung, die Kommunikation und die Verfahrensabwicklung. „Die Städte machen die Arbeit, und wir als TEB können Träger des Projekts sein“, schilderte der Geschäftsführer die Aufgabenteilung.

Der Zeitplan

Schon vor der Ausschusssitzung eingegeben wurde der Förderantrag durch den TEB in Straßburg. Dort erfolgen am 9. November die Vorberatungen, und im besten Fall gibt es am 14. Dezember eine Bewilligung. Dann könnte das Projekt am 1. Januar starten. Anne Catherine Gieshoff fungiert dabei als Leiterin, des auf drei Jahre begrenzten Projektes.

Die Einschätzungen

Erster Bürgermeister Christoph Huber sprach dem TEB eine „zentrale Koordinationsfunktion“ zu. Bei diesem sei die gebündelte Kompetenz zu Interreg angesiedelt. Gieshoff weiß daher auch, dass sie sich dem „Papierkrieg“ stellen muss sowie die Kommunikation und Sensibilisierung mit übernimmt. Die Koordination der Bauleitung liege eher bei den Städten.

Johannes Foege (SPD) begrüßte, dass der TEB mit diesem Projekt stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung rücke. Auch Thomas Harms (FDP) bewertete das Vorhaben positiv. Einstimmig gab das Gremium daher auch grünes Licht für das abgestimmte Vorgehen zwischen Hüningen und Weil zur Rheinufergestaltung samt dem Projektförderantrag.