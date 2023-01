Weil am Rhein Europa im Herzen der Stadt

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Vereinzelt steigen Kunden die kleine Anhöhe empor oder hinab, die den Europaplatz mit dem Eingang der Dreiländergalerie verbindet. Von der Tram-Haltestelle und vom Bahnhof her kommend, überqueren andere den neu gestalteten Bereich auf dem Weg in die Stadt. Obwohl das Wetter nicht einladend ist, haben es sich einige junge Männer auf den Bänken bequem gemacht, die zum Verweilen einladen. Der Platz ist sauber und strahlt noch dieselbe „Neuheit“ aus wie der sich hinter ihm erhebende Einkaufstempel.